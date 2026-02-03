Program Makan Bergizi Gratis 2026 Kick Off di Grobogan, Ini Pesan DPR dan BGN

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI mengawali sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2026.

Kabupaten Grobogan ditunjuk sebagai daerah perdana kick off program strategis nasional tersebut.

Kick off sosialisasi MBG 2026 digelar di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Senin (2/2).

Ratusan peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB.

Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo, Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Gunalan, serta jajaran tenaga ahli Badan Gizi Nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus dimulai sejak dini.

Menurutnya, kualitas fisik menjadi fondasi utama dalam membangun SDM unggul, sementara Indonesia masih menghadapi persoalan serius seperti stunting.

“Presiden Prabowo Subianto mendirikan Badan Gizi Nasional sebagai pintu masuk untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya untuk anak sekolah, tetapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Edy.