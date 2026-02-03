Longsor Tutup Jalan Menawan-Rahtawu Kudus, BPBD Turunkan Alat Berat

jateng.jpnn.com, KUDUS - Bencana tanah longsor terjadi di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (2/2) malam. Akibatnya, akses Jalan Menawan-Rahtawu sempat tertutup material longsor.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kudus Ahmad Munaji mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 23.00 WIB setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

“Longsor berasal dari tebing di tepi Jalan Menawan-Rahtawu dengan tinggi sekitar 8 meter dan panjang 5 meter. Material longsor menutup badan jalan,” kata Munaji di Kudus, Selasa (3/2).

Untuk mempercepat penanganan, BPBD mendatangkan alat berat agar material longsor bisa segera dibersihkan dan akses jalan kembali normal.

“Alhamdulillah, Selasa pagi jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda dua. Pembersihan masih dilanjutkan secara gotong royong,” ujarnya.

Proses evakuasi melibatkan petugas BPBD Kudus, Dinas PUPR, TNI/Polri, Pemerintah Desa Rahtawu, Destana Rahtawu, relawan BPBD, serta warga sekitar.

Camat Gebog Fariq Mustofa menambahkan bahwa material longsor dan sejumlah pohon tumbang telah berhasil dievakuasi oleh para relawan.

“Untuk sementara jalan sudah bisa dilewati, terutama sepeda motor. Kendaraan roda empat masih menunggu proses evakuasi selesai,” katanya.