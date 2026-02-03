Hadir di Grobogan, Program MBG Jadi Solusi Bertahap Mengatasi Gizi

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai daerah pertama yang mendapatkan sosialisasi program tersebut, sebagai upaya pemerintah menanggulangi persoalan gizi buruk secara bertahap melalui pemberian makanan bergizi gratis kepada masyarakat.

Sosialisasi perdana MBG di 2026 dilaksanakan di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Senin (2/2).

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB itu diikuti ratusan peserta yang terdiri atas warga serta tokoh masyarakat setempat.

Kick off sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis 2026 tersebut dihadiri Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Gunalan, Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi, Komunikasi, dan Media Sosial Dian Islamiati Fatwa, serta Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Hanibal W. Y. Wijayanta.

Peluncuran sosialisasi MBG 2026 ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kesiapan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan salah satu program strategis nasional.

Program MBG tidak hanya diposisikan sebagai bantuan pangan, tetapi sebagai kebijakan pembangunan manusia jangka panjang yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Gunalan menyampaikan bahwa program serupa juga telah diterapkan di berbagai negara. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh menunda pelaksanaan MBG terlalu lama.