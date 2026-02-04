Epson Hadirkan Lifestudio: Proyektor Stylish yang Fleksibel untuk Gaya Hidup Modern

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson kembali menunjukkan tajinya sebagai pemimpin global teknologi proyektor dengan meluncurkan lini terbaru proyektor portabel Lifestudio di Indonesia.

Seri ini dirancang khusus menjawab kebutuhan gaya hidup masa kini yang dinamis, fleksibel, dan serba mobile.

Mengusung dua lini utama, Lifestudio Pop (EF-61G dan EF-62N) serta Lifestudio Flex (EF-71 dan EF-72), Epson memadukan performa visual sinematik, desain elegan, dan kemudahan penggunaan dalam satu perangkat ringkas.

Peluncuran resminya digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta, lewat tema atraktif Style It. Flex It. Blast It. yang menggambarkan bagaimana teknologi kini menyatu dengan gaya hidup modern, bukan sekadar alat, tetapi bagian dari ekspresi diri.

Epson Lifestudio hadir dengan desain minimalis dan modern yang membuatnya tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hiburan, tetapi juga elemen estetika di dalam ruangan. Bahkan, seri Lifestudio Pop sukses meraih Good Design Award 2025 dan masuk jajaran Top 100 Products, berkat desainnya yang dinamis dan elegan.

Dalam acara peluncuran, Epson menampilkan berbagai simulasi penggunaan nyata. Mulai dari ruang keluarga modern, ruang gim dengan proyeksi dinamis di dinding, hingga pengalaman menonton layar lebar di kamar tidur dengan tampilan visual di dinding maupun plafon.

Tidak berhenti di dalam ruangan, proyektor ini juga diposisikan sebagai perangkat hiburan luar ruang, mulai dari nonton bareng di halaman rumah sampai menemani suasana santai saat piknik di alam terbuka. Epson ingin menegaskan bahwa hiburan berkualitas kini bisa hadir di mana saja.

Menjawab Tren Gaya Hidup Hybrid