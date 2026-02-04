JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Teror SMS Denda Tilang Resahkan Warga Semarang, Polisi Pastikan Itu Penipuan

Teror SMS Denda Tilang Resahkan Warga Semarang, Polisi Pastikan Itu Penipuan

Rabu, 04 Februari 2026 – 17:55 WIB
Teror SMS Denda Tilang Resahkan Warga Semarang, Polisi Pastikan Itu Penipuan - JPNN.com Jateng
Pesan tilang palsu mengatasnamakan kejaksaan. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Teror pembayaran tilang melalui layanan pesan singkat atau short message service (SMS) menimpa sejumlah pengguna gawai di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Isi pesan tersebut menyatakan pemberitahuan penagihan denda tilang oleh pengirim yang tertera mengatasnamakan Kejaksaan. Pemberitahuan itu disertai tautan pembayaran denda.

"PEMBERITAHUAN: Anda memiliki denda Tilang yang belum dibayar. Segera lanjuti melalui link di bawah agar sanksi tidak diperberat: https://kejaksaan-ftc.com," tulis pesan tersebut.

Baca Juga:

Sandra, satu di antara penerima pesan tersebut mengatakan telah mendapatkan teror SMS penagihan tilang berulang-ulang hingga membuat dirinya resah.

Gawainya terus berbunyi dan bergetar. Tidak hanya sekali. Dalam sehari dia mendapatkan pesan empat kali.

"Posisi saya sedang menyetir. Saya coba swipe, tetapi malah ke-tap," kata Sandra, Rabu (4/2).

Baca Juga:

Hingga akhirnya dia membuka pesan tersebut dan tak sengaja menekan tautan tersebut. Inilah yang membuat Sandra resah setelah sadar bahwa pesan itu diduga penipuan.

Kekhawatiran terus menghantui karena takut data-data penting miliknya di dalam gawai bisa diretas. Apalagi setelah mendapat informasi bisa menjebol data perbankan.

Polisi menegaskan SMS penagihan tilang dengan tautan kejaksaan adalah bentuk penipuan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah polisi semarang penipuan kejaksaan surat tilang tilang palsu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU