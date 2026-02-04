Kasus Leptospirosis di Semarang Tinggi, Puluhan Warga Meninggal Dunia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang mencatat angka kasus terkonfirmasi leptospirosis tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Penyakit zoonosis ini bahkan memiliki tingkat kematian yang cukup signifikan, sehingga menjadi perhatian serius di Ibu Kota Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Hakam menjelaskan bahwa leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira, bukan virus.

Bakteri tersebut dapat dengan mudah berkembang biak di dalam tubuh manusia dan berisiko tinggi menginfeksi organ-organ vital.

“Ketika bakteri leptospira masuk ke dalam tubuh manusia, potensi berkembangnya sangat cepat. Risikonya luar biasa karena bisa menyerang organ vital,” kata Hakam kepada JPNN.com, Rabu (4/2).

Selain tingkat penularannya yang tinggi, leptospirosis juga memiliki angka kematian yang cukup besar.

Baca Juga: 3 Ambulans di Semarang Jadi Korban Orderan Fiktif Debt Collector

Tercatat 38 kasus terkonfirmasi positif dengan 10 orang meninggal dunia pada 2023. Kemudian pada 2024, dari 32 kasus terkonfirmasi, lima di antaranya meninggal dunia.

Lalu, jumlah kasus meningkat menjadi 59 orang dengan delapan kasus kematian pada 2025.