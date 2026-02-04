JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kasus Leptospirosis di Semarang Tinggi, Puluhan Warga Meninggal Dunia

Kasus Leptospirosis di Semarang Tinggi, Puluhan Warga Meninggal Dunia

Rabu, 04 Februari 2026 – 18:55 WIB
Kasus Leptospirosis di Semarang Tinggi, Puluhan Warga Meninggal Dunia - JPNN.com Jateng
Kepala Dinkes Kota Semarang M Abdul Hakam. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang mencatat angka kasus terkonfirmasi leptospirosis tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Penyakit zoonosis ini bahkan memiliki tingkat kematian yang cukup signifikan, sehingga menjadi perhatian serius di Ibu Kota Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Hakam menjelaskan bahwa leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira, bukan virus.

Baca Juga:

Bakteri tersebut dapat dengan mudah berkembang biak di dalam tubuh manusia dan berisiko tinggi menginfeksi organ-organ vital.

“Ketika bakteri leptospira masuk ke dalam tubuh manusia, potensi berkembangnya sangat cepat. Risikonya luar biasa karena bisa menyerang organ vital,” kata Hakam kepada JPNN.com, Rabu (4/2).

Selain tingkat penularannya yang tinggi, leptospirosis juga memiliki angka kematian yang cukup besar.

Baca Juga:

Tercatat 38 kasus terkonfirmasi positif dengan 10 orang meninggal dunia pada 2023. Kemudian pada 2024, dari 32 kasus terkonfirmasi, lima di antaranya meninggal dunia.

Lalu, jumlah kasus meningkat menjadi 59 orang dengan delapan kasus kematian pada 2025.

Puluhan warga meninggal dunia setelah terkonfirmasi positif leptospirosis di Kota Semarang.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang leptospirosis tikus leptospira

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU