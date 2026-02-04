Rektor UPGRIS Tekankan Pentingnya Resiliensi Mahasiswa dalam Berorganisasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) resmi melantik jajaran Lembaga Mahasiswa (Lemawa) dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Periode 2026 dalam sebuah seremoni yang digelar di Balairung UPGRIS, Selasa (3/2).

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran mahasiswa dalam pengembangan karakter dan kepemimpinan di lingkungan kampus.

Rektor UPGRIS Sri Suciati menyatakan keterlibatan mahasiswa dalam organisasi merupakan sarana strategis untuk melatih resiliensi dalam menghadapi berbagai tekanan selama menempuh pendidikan tinggi, sekaligus menjadi bekal penting saat terjun ke masyarakat dan dunia kerja.

Menurutnya, kepedulian dan komitmen mahasiswa terhadap organisasi kampus tercermin dari keaktifan mereka dalam menjalankan berbagai agenda organisasi. Melalui Ormawa dan Lemawa, mahasiswa UPGRIS juga telah menorehkan beragam prestasi yang patut diapresiasi.

“Banyak prestasi yang dicapai mahasiswa, baik dalam bidang kreativitas maupun dalam penyelenggaraan kegiatan demokrasi kampus, seperti pemilihan raya mahasiswa, kongres, hingga pemilihan presiden dan wakil presiden mahasiswa,” ujar Suciati.

Baginya, dinamika berorganisasi menuntut mahasiswa untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas organisasi secara bertanggung jawab. Hal tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan resiliensi yang perlu terus dilatih selama menjalani peran sebagai pengurus Ormawa dan Lemawa.

“Resiliensi dalam berorganisasi harus dilatih. Dengan keteguhan hati dan kegigihan, mahasiswa akan mampu membawa organisasi berjalan menuju tujuan yang baik,” katanya.

Suciati juga menekankan bahwa organisasi mahasiswa menjadi ruang pembelajaran untuk beradaptasi dan bernegosiasi dengan berbagai situasi yang kerap tidak sesuai harapan.