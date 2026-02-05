Tanggul Sungai Nglangak Kudus Jebol, Desa Pladen Terendam Banjir

jateng.jpnn.com, KUDUS - Tanggul di Sungai Nglangak, Desa Pladen, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, jebol pada Kamis (5/2) pagi.

"Tanggul jebol sepanjang 10 sentimeter terjadi pukul 04.00 WIB setelah semalam diguyur hujan deras," kata Camat Jekulo Adji Setiawan.

Dengan jebolnya tanggul tersebut mengakibatkan genangan banjir di lima rukun tetangga (RT) tersebar di dua rukun warga (RW).

"Usia tanggul sudah cukup tua sehingga ketika debit air tinggi tak mampu menahan," ungkapnya.

Ketinggian genangan banjir bervariasi antara 10-15 sentimeter, sedangkan rumah terdampak mencapai 250 unit.

Kapolsek Jekulo AKP Danail Arifin mengatakan setelah mendapatkan informasi tanggul jebol, jajarannya diterjunkan ke lokasi untuk membantu perbaikan tanggul sementara waktu dengan karung plastik yang diisi material galian.

Debit air sungai, kata dia, untuk sementara mulai menurun, namun penanganan tanggul secara darurat perlu segera dilakukan agar air tidak masuk pemukiman warga.

Sejumlah warga desa yang rumahnya tergenang harus membersihkan rumahnya dari lumpur setelah genangan di dalam rumah mulai surut.