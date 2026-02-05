Oven di SPPG Desa Krajan Banyumas Meledak, Sejumlah Sukarelawan Terluka

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Ledakan oven terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Krajan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (5/2).

Insiden ledakan tersebut mengakibatkan puluhan sukarelawan mengalami luka ringan.

Polisi pun menyelediki penyebab ledakan dengan meminta keterangan terhadap beberapa saksi.

Selain itu, Tim Inafis Polresta Banyumas didampingi personel Kepolisian Sektor (Polsek) Pekuncen juga melakukan olah tempat kejadian perkara.

Kepala Polsek Pekuncen AKP Slamet Husein mengatakan personel Polsek Pekuncen langsung mendatangi lokasi kejadian setelah menerima laporan adanya suara ledakan keras dari area SPPG.

"Setelah mendapatkan informasi adanya suara keras, anggota langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan memang ditemukan adanya kejadian ledakan," katanya menjelaskan.

Dia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ledakan diduga berasal dari oven atau alat pengering yang digunakan dalam kegiatan persiapan dapur SPPG.

"Alat tersebut diduga mengalami panas berlebih hingga akhirnya meledak," katanya.