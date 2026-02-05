Viral Pemotor Terjang Banjir di Jalan Bojong Tegal, Tewas Hanyut 12 Km

jateng.jpnn.com, TEGAL - Seorang pengemudi sepeda motor, Ajun Arman Permadi tewas setelah terseret arus banjir saat menerjang genangan air akibat hujan deras di wilayah Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Peristiwa ini terjadi ketika korban menerjang arus banjir di Jalan Raya Bojong pada Rabu (4/2) kemarin. Namun, korban jatuh lalu terseret arus air.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan korban masih berusia 17 tahun itu merupakan warga Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.

"Korban hendak menerjang arus di jalan raya Bojong, tetapi karena arusnya sangat deras motor korban oleng dan korban terjatuh lalu terseret arus dan masuk ke selokan yang ada di pinggir jalan," kata Budiono, Kamis (5/2).

Detik-detik hanyutnya korban terekam kamera amatir warga dan viral di media sosial. Warga setempat sempat mencari, tetap karena situasi masih cukup berbahaya, usaha warga tidak membuahkan hasil.

"Info kami terima Kamis (5/2) Subuh tadi dan langsung kami kirimkan satu tim SAR dari Unit Siaga SAR Pemalang untuk melakukan pencarian," kata Budiono.

Baca Juga: Satpol PP Bongkar Belasan Lapak PKL di Tlogosari Semarang

Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tersangkut bersama sampah di bebatuan Sungai Gung Tegal pada Kamis (5/2) sekitar pukul 12.20 WIB.

"Korban berhasil tim temukan, dalam keadaan meninggal dunia sejauh 12 kilometer dari lokasi awal kejadian," ujarnya.