Perjalanan 20 Tahun INDACO: Visi Nasional Menuju Industri Cat Kelas Dunia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Selama dua dekade berkiprah di industri cat nasional, PT Indaco Warna Dunia (INDACO) terus berupaya menunjukkan konsistensi dalam mengusung semangat Indonesian Pride atau kebanggaan Indonesia. Komitmen tersebut menjadi fondasi utama perjalanan perusahaan sejak didirikan pada 5 Desember 2005.

Presiden Direktur PT Indaco Warna Dunia Iwan Adranacus menyebut bahwa visi menjadikan INDACO sebagai perusahaan cat nomor satu di Indonesia telah menjadi arah perjuangan perusahaan sejak awal berdiri.

Visi tersebut juga mencerminkan tekad untuk membangun perusahaan yang tidak bergantung pada intervensi merek asing serta mengedepankan pemanfaatan sumber daya lokal.

Menurut Iwan, semangat tersebut telah tertanam dalam identitas perusahaan, termasuk pada penamaan INDACO yang merupakan singkatan dari Indonesian Company.

"Dari awal kami memilih nama INDACO, itu bukan tanpa alasan. Nama itu singkatan dari Indonesian Company. Itu bentuk deklarasi diri sebagai perusahaan unggulan yang ada di Indonesia," kata Iwan di area pabrik cat INDACO di Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat beberapa waktu lalu.

Nama tersebut dipilih sebagai bentuk deklarasi bahwa perusahaan hadir sebagai entitas industri nasional yang berdaya saing.

Dia menilai target menjadi pemimpin industri cat nasional bukan sekadar ambisi bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk membawa nama Indonesia di sektor industri.

Semangat kebanggaan nasional juga diwujudkan melalui penggunaan unsur warna merah putih dalam logo perusahaan.