BMKG Ingatkan Jateng Selatan Waspada Hujan Lebat Akhir Pekan

jateng.jpnn.com, CILACAP - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di wilayah Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi pada akhir pekan ini.

Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan berdasarkan hasil pengamatan beberapa hari terakhir, wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya umumnya diguyur hujan ringan hingga sedang, terutama pada malam hari.

“Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 sampai 95 persen. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 sampai 30 kilometer per jam,” kata Teguh, Kamis (5/2).

Baca Juga: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat dan Petir di Jawa Tengah

Dia menjelaskan kondisi dinamika atmosfer pada Kamis pagi pukul 07.00 WIB menunjukkan adanya Bibit Siklon Tropis 98P yang terpantau berada di daratan Australia bagian utara.

Selain itu, BMKG juga memantau keberadaan Siklon Tropis Penha di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina.

“Keberadaan sistem atmosfer tersebut berpengaruh terhadap pola cuaca di wilayah Indonesia, termasuk Jawa Tengah bagian selatan. Kondisi ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan,” ujarnya.

Teguh menambahkan, wilayah Jateng selatan, khususnya Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya, dalam sepekan ke depan secara umum masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari.

Namun demikian, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpeluang terjadi pada Sabtu (7/2) atau akhir pekan ini.