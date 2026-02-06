JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Viral! Jalan Ki Narto Sabdo Diduga Dilubangi untuk Wahana Permainan Dugderan

Viral! Jalan Ki Narto Sabdo Diduga Dilubangi untuk Wahana Permainan Dugderan

Jumat, 06 Februari 2026 – 13:30 WIB
Viral! Jalan Ki Narto Sabdo Diduga Dilubangi untuk Wahana Permainan Dugderan - JPNN.com Jateng
Lokasi badan Jalan Ki Narto Sabdo yang diduga dilubangi saat pendirian wahana permainan Pasar Dugderan. FOTO: Akun Instagram @beritasemaranghariini.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sejumlah wahana permainan Pasar Dugderan mulai didirikan di Jalan Ki Narto Sabdo, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Namun, tradisi menyemarakkan penyambutan bulan Ramadan itu menuai sorotan setelah muncul dugaan kerusakan badan jalan akibat proses pemasangan fasilitas permainan tersebut.

Jalan beton Ki Narto Sabdo disebut dilubangi untuk pemasangan wahana permainan, sehingga memicu reaksi di media sosial dan menjadi perbincangan warganet di media sosial.

Baca Juga:

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang Indriyasari menyebut bahwa sejak awal telah memberikan rekomendasi agar penyelenggaraan Pasar Dugderan tidak merusak fasilitas umum.

“Pasar Dugderan itu ada yang berupa dagangan, ada wahana permainan, dan semua sudah kami siapkan. Dalam rekomendasi kami sudah disebutkan tidak boleh merusak fasilitas umum,” ujar Iin, sapaan karibnya kepada JPNN.com, Jumat (6/2).

Dia menjelaskan pengawasan teknis kegiatan di lapangan berada di bawah kewenangan Dinas Perdagangan. Disbudpar tidak menjadi leading sector dalam pelaksanaan Pasar Dugderan.

Baca Juga:

“Kalau di lapangan ada dinas yang mengawasi, yaitu Dinas Perdagangan. Untuk Pasar Dugderan sendiri, kami tidak ikut di dalamnya. Leading-nya di Dinas Perdagangan,” katanya.

Meski demikian, Iin menilai persoalan yang sudah menjadi perhatian masyarakat tidak akan diabaikan. Dia meyakini akan ada langkah tindak lanjut dari instansi terkait.

Pemasangan wahana permainan Dugderan memicu polemik, Jalan Ki Narto Sabdo disebut dilubangi.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang viral ramadan Dugderan Wahana Permainan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU