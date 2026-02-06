Wali Kota Semarang Melantik 12 Pejabat, Ancam Seret ke APH Jika Ada Gratifikasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama dengan komposisi dua pergeseran mutasi dan 10 promosi jabatan, Jumat (6/2) sore. Dari total yang dilantik, masih terdapat dua jabatan yang diisi pelaksana tugas (Plt).

Dalam penataan jabatan, pihaknya menggunakan pendekatan manajemen talenta. Pemetaan dilakukan berdasarkan golongan, kompetensi, serta latar belakang pendidikan dan keahlian pegawai.

Agustina menjelaskan proses penempatan pejabat tidak dilakukan secara subjektif. Penilaian akan tetap melalui komite talenta dengan melibatkan akademisi dari berbagai disiplin ilmu.

Baca Juga: Karnaval Dugderan Semarang Menyambut Ramadan Digelar 16 Februari 2026

“Saya tidak akan mau menempatkan sendiri karena saya khawatir ada subjektivitas saya. Saya tetap akan menggunakan komite talenta agar penempatan jabatan objektif dan terukur,” ujarnya seusai pelantikan di Gedung Moch Ikhsan Balai Kota Semarang.

Selain penataan SDM, Agustina menekankan pengawasan ketat terhadap praktik gratifikasi atau jual beli dalam proses pengisian jabatan. Menurutnya, tidak boleh ada praktik pemberian uang atau bentuk apa pun untuk memperoleh jabatan.

Dia menyebut, pemberian dalam bentuk apa pun, termasuk ucapan terima kasih kepada pihak pengusul, dapat masuk kategori gratifikasi. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum.

“Saya harus memastikan mereka tidak menyetor uang kepada pihak tertentu guna mendapatkan jabatan ini. (Kalau, red) ketahuan, saya yang mengantar mereka ke aparat penegak hukum dan mudah-mudahan tidak,” kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.

Di sisi lain, pihaknya juga menugaskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat stabilitas sistem aparatur sipil negara (ASN) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.