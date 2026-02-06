Wali Kota Semarang Pastikan Warga Tetap Bisa Berobat Meski 98 Ribu Peserta PBI JK Dinonaktifkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengimbau masyarakat tidak panik menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang menonaktifkan 98.545 jiwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang bersumber dari APBN per 1 Februari 2026.

Dia menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menjamin warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan meski terjadi perubahan status kepesertaan tersebut.

Pemkot Semarang, menurutnya, menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Jangan khawatir. Prinsip kami, masyarakat harus tetap bisa berobat dan mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya, Jumat (6/2).

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Semarang menyiapkan skema pengalihan peserta terdampak ke program Universal Health Coverage (UHC).

Skema ini diharapkan menjadi jaring pengaman agar warga tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa hambatan administratif.

Dalam pelaksanaannya, seluruh puskesmas diinstruksikan untuk proaktif membantu warga yang kepesertaannya nonaktif.

Petugas kesehatan diminta tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga mendampingi proses administrasi, termasuk pengajuan reaktivasi kepesertaan.