JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Jelang Ramadan, 16 Pramunikmat di Semarang Terjaring Operasi Yustisi

Jelang Ramadan, 16 Pramunikmat di Semarang Terjaring Operasi Yustisi

Senin, 09 Februari 2026 – 18:14 WIB
Jelang Ramadan, 16 Pramunikmat di Semarang Terjaring Operasi Yustisi - JPNN.com Jateng
Sejumlah pramunikmat yang terjaring sedang didata oleh petugas. FOTO: Humas Satpol PP Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 16 perempuan pekerja seks terjaring dalam razia operasi yustisi menjelang Ramadan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Belasan pramunikmat itu selanjutnya dibawa ke Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama, Kota Surakarta untuk mendapatkan pembinaan.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Marthen Stevanus Dacosta mengatakan operasi dilakukan berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan praktik prostitusi.

Baca Juga:

Petugas menyisir sejumlah lokasi di Ibu Kota Jawa Tengah, antara lain kawasan Kota Lama, Tanggul Indah, Jalan Tanjung, dan Jalan Siliwangi.

“Kami temukan16 pekerja seks yang mayoritas di pinggir jalan,” ujarnya, Senin (9/2).

Dari hasil razia, sekitar 70 persen perempuan pekerja seks itu merupakan pendatang baru, sementara sisanya merupakan wajah lama.

Baca Juga:

Mereka berasal dari berbagai daerah, di antaranya Mranggen, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, serta warga Kota Semarang.

“Usianya mulai 30 tahun sampai 50 tahun, tetapi rata-rata di atas 40 tahun ke atas,” katanya.

Razia menjelang Ramadan, belasan perempuan pekerja seks terjaring di sejumlah titik Kota Semarang.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Satpol PP Jawa Tengah semarang perempuan ramadan operasi yustisi pramunikmat pekerja seks

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU