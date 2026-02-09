Jelang Ramadan, 16 Pramunikmat di Semarang Terjaring Operasi Yustisi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 16 perempuan pekerja seks terjaring dalam razia operasi yustisi menjelang Ramadan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Belasan pramunikmat itu selanjutnya dibawa ke Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama, Kota Surakarta untuk mendapatkan pembinaan.

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang Marthen Stevanus Dacosta mengatakan operasi dilakukan berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan praktik prostitusi.

Petugas menyisir sejumlah lokasi di Ibu Kota Jawa Tengah, antara lain kawasan Kota Lama, Tanggul Indah, Jalan Tanjung, dan Jalan Siliwangi.

“Kami temukan16 pekerja seks yang mayoritas di pinggir jalan,” ujarnya, Senin (9/2).

Dari hasil razia, sekitar 70 persen perempuan pekerja seks itu merupakan pendatang baru, sementara sisanya merupakan wajah lama.

Baca Juga: Wali Kota Semarang Pastikan Warga Tetap Bisa Berobat Meski 98 Ribu Peserta PBI JK Dinonaktifkan

Mereka berasal dari berbagai daerah, di antaranya Mranggen, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, serta warga Kota Semarang.

“Usianya mulai 30 tahun sampai 50 tahun, tetapi rata-rata di atas 40 tahun ke atas,” katanya.