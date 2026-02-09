Muh Haris Berharap MBG jadi Motor Gizi & Ekonomi Rakyat

JPNN.com

Senin, 09 Februari 2026 – 19:46 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris (tengah) menegaskan program ini bukan sekadar soal pemenuhan gizi, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi daerah. Foto: Dokumentasi untuk JPNN

jateng.jpnn.com, KENDAL - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong agar manfaatnya benar-benar dirasakan luas oleh masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris menegaskan program ini bukan sekadar soal pemenuhan gizi, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi MBG di Gedung DPRD Kendal, Minggu (9/2), yang dihadiri ratusan warga dan tokoh masyarakat.

Menurut Muh Haris, MBG menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari siswa SD, SMP, SMA, santri pondok pesantren, hingga ibu hamil dan kelompok rentan lainnya.

“Melalui program ini, kami berharap anak-anak, santri, dan ibu hamil benar-benar mendapatkan makanan bergizi dari pemerintah. Di sisi lain, ekonomi daerah juga ikut bergerak karena bahan pangan disuplai masyarakat sekitar dan dapur program menyerap tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Dia menekankan, jika dijalankan dengan baik, MBG bisa menjadi program ganda, yaitu memperkuat kualitas kesehatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini melibatkan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan, seperti petani sayur, peternak ayam dan telur, hingga nelayan. Hasil produksi mereka akan disalurkan ke dapur-dapur penyedia makanan bergizi.

Selain itu, operasional dapur MBG juga membuka peluang kerja bagi warga sekitar, sehingga terjadi perputaran ekonomi di tingkat lokal.

