Soal Instruksi ‘Korve’ Prabowo, Agustina Gandeng TNI-Polri Awasi Kebersihan Lingkungan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti merespons arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan budaya kerja bakti atau korve dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Agustina mengatakan instruksi tersebut sejalan dengan langkah yang telah berjalan di Kota Semarang melalui kerja bersama lintas unsur, mulai dari aparat kewilayahan hingga masyarakat.

"Senang, kami bahagia, ya ternyata ada perintah presiden (untuk menjaga kebersihan lingkungan, red)," kata Agustina di Balai Kota Semarang, Selasa (10/2).

Menurutnya, gerakan kebersihan lingkungan di Kota Semarang telah berjalan secara gotong royong.

Dia mencontohkan keterlibatan unsur TNI melalui Danramil Semarang Tengah yang selama dua pekan terakhir menginisiasi pembersihan sungai bersama masyarakat.

Kegiatan tersebut juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan.

"Ini gayung bersambut, dapat resources (sumber daya, red) tambahan, yaitu siswa SMA dan mahasiswa," ujarnya.

Agustina mengatakan untuk merealisasikan hal itu, pemerintah kota akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta sejumlah perguruan tinggi guna menyusun jadwal kegiatan.