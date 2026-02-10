22 Anak Sekolah di Jateng Terpapar Radikalisme, Begini Penjelasan Densus 88

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 22 anak sekolah di Jawa Tengah (Jateng) teridentifikasi terpapar paham intoleransi dan radikalisme.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri mengungkap temuan tersebut sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyebaran paham radikal di kalangan pelajar.

Kanit Idensos Satgas Wilayah Jawa Tengah Densus 88 Mabes Polri Kompol Lugito Gopar menyebut puluhan anak tersebut telah lebih dahulu mendapatkan pembinaan bersama aparat kewilayahan.

“Anak yang masih sekolah di Jawa Tengah ini ada 22 anak. Kami melakukan pembinaan dengan teman-teman kewilayahan,” kata Kompol Gopar seusai acara Meet & Greet Densus di SMAN 6 Semarang, Selasa (10/2).

Dia menjelaskan pembinaan dilakukan di berbagai daerah, meliputi Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, Banyumas, Kota Semarang, Magelang, Kota Surakarta, Jepara hingga Kudus.

Menurut Kompol Gopar, sebagian besar paparan paham intoleransi dan radikalisme berasal dari media sosial.

Anak-anak tersebut terhubung dengan konten maupun grup yang mengarah pada kekerasan.

“Rata-rata terpengaruh dari media sosial. Dari grup-grup kekerasan, kemudian mereka ikut dalam grup-grup ISIS Daulah,” ujarnya.