Indosat Tutup 2025 dengan Kinerja Positif, Perkuat Fondasi Bisnis Menuju 2026

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) mengawali 2026 dengan catatan kinerja yang positif setelah menutup kuartal terakhir 2025 dengan fundamental bisnis yang makin kuat.

Pada kuartal IV 2025, Indosat membukukan pendapatan Rp 15,36 triliun atau tumbuh 9 persen secara kuartalan.

Pertumbuhan ini diikuti peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 53,5 persen secara kuartalan dan 12,2 persen secara tahunan menjadi Rp 5,5 triliun.

Sementara itu, EBITDA meningkat 12 persen menjadi Rp 26,6 triliun, menandakan pengelolaan operasional yang semakin efisien serta struktur keuangan yang solid.

President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan perseroan menutup 2025 dengan capaian yang sesuai target kinerja.

“Kami menutup tahun 2025 dengan momentum yang kuat, mencapai panduan kinerja yang telah ditetapkan, serta memiliki fondasi yang solid untuk melangkah ke 2026. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan, peningkatan profitabilitas, serta kinerja laba bersih yang stabil,” kata Vikram.

Menurutnya, pertumbuhan average revenue per user (ARPU) dipengaruhi strategi personalisasi layanan berbasis kecerdasan artifisial (AI), penguatan jaringan, serta fokus perusahaan pada pengalaman pelanggan.

“Pertumbuhan ARPU yang progresif didorong oleh personalisasi berbasis AI, penguatan jaringan, serta fokus kami dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang unggul. Kami terus memperkuat fondasi perusahaan melalui investasi disiplin, keunggulan operasional, serta transformasi berbasis AI untuk membangun ekosistem digital yang tangguh dan inklusif,” ujarnya.