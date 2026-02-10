Hilang 22 Hari, Pendaki Bukit Mongkrang Ditemukan Meninggal Dunia

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Seorang pendaki Bukit Mongkrang, Kabupaten Karanganyar bernama Yazid Ahmad Firdaus (26) ditemukan meninggal dunia, Selasa (10/2).

Pendaki asal Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ini dilaporkan hilang saat mendaki Bukit Mongkrang pada 22 hari yang lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan penemuan jenazah bermula dari kegiatan pencarian mandiri yang dilakukan sukarelawan gabungan.

Survivor ditemukan di sekitar aliran sungai kecil kawasan Bukit Mitis sekitar pukul 08.00 WIB.

“Kami menemukan korban bersama relawan saat melakukan penyisiran. Lokasinya berada di aliran sungai wilayah Mitis,” kata Hendro.

Menurut Hendro, saat ditemukan kondisi jenazah masih utuh dan pakaian yang dikenakan saat mendaki masih melekat di tubuh korban. Namun, beberapa perlengkapan pribadi tidak ditemukan.

“Kondisi tubuh masih utuh. Hanya sepatu dan kaos kaki yang tidak ada, kemungkinan terbawa arus air,” ujarnya.

Setelah proses evakuasi selesai, tim langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait penanganan selanjutnya. Jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Karanganyar untuk pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut.