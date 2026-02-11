JPNN.com

JPNN.com Jateng

3 Orang Hanyut Terseret Banjir di Semarang

Rabu, 11 Februari 2026 – 17:13 WIB
3 Orang Hanyut Terseret Banjir di Semarang - JPNN.com Jateng
Proses pencarian korban terseret arus Kali Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. FOTO: Humas Basarnas Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga orang hanyut setelah terseret arus banjir yang meluap ke badan jalan Jembatan Kali Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari tiga korban tersebut, satu masih dalam proses pencarian.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (10/2) malam. Saat itu, ketiga korban melintas di jembatan yang menghubungkan jalan perkampungan. Volume air Kali Karangmalang meluap hingga menutupi badan jalan jembatan.

Meski kondisi arus deras, para korban diduga tetap nekat melintas. Namun, laju kendaraan tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya terseret arus dan hanyut masuk ke aliran sungai.

Berdasarkan data di lapangan, korban menggunakan dua sepeda motor, yakni Honda BeAT dan Honda Scoopy. Sepeda motor Scoopy dikendarai berboncengan dua orang, sementara Honda BeAT dikendarai sendirian.

Akibat kejadian tersebut, pengendara Honda BeAT ditemukan meninggal dunia pada Rabu (11/2) pagi. Sementara itu, dari pengendara Scoopy, satu orang berhasil selamat dan satu lainnya masih belum ditemukan hingga Rabu (11/2) sore ini.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan warga sempat melakukan pencarian awal sesaat setelah kejadian. Namun, upaya tersebut terkendala derasnya arus dan kondisi yang membahayakan keselamatan.

“Warga sempat melakukan pencarian di sekitar lokasi, tetapi karena arus sangat deras dan berisiko, korban belum berhasil ditemukan,” ujar Budiono, Rabu (11/2).

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor SAR Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Tim SAR langsung diberangkatkan pada malam hari setelah menerima laporan adanya korban hanyut.

