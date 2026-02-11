Fakta di Balik Tanah Ambles Jangli: Rumah Warga Berdiri di Lahan TNI AD, Penurunan Capai 50 Cm

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Peristiwa tanah bergerak yang terjadi di Kampung Sekip, RT 007 RW 001, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang diketahui berada di atas lahan milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Lurah Jangli Maria Teresia Takndare mengatakan warga telah menempati aset militer tersebut selama puluhan tahun. Meski begitu, fokus utama saat ini adalah keselamatan warga yang telah lama bermukim di lokasi tersebut.

“Memang itu tanah milik Angkatan Darat, tetapi yang utama kami selamatkan dulu manusianya. Warga sudah tinggal di situ puluhan tahun. Kemarin kami dan warga sudah mengambil gambar dan melapor ke wali kota dan instansi terkait,” ujarnya, Rabu (11/2).

Maria menyebut selama dirinya menjabat sebagai lurah, kejadian tanah bergerak dengan dampak signifikan baru pertama kali terjadi.

Namun berdasarkan informasi warga, peristiwa serupa pernah terjadi sekitar 25 tahun lalu. Bahkan, ada warga yang telah tinggal di kawasan tersebut selama kurang lebih 50 tahun.

Menurutnya, gejala awal pergerakan tanah sebenarnya sudah terlihat sekitar dua pekan sebelum puncak kejadian pada Kamis (30/1) dan Jumat (31/1).

“Dalam dua hari itu, penurunan tanah cukup besar, bahkan di beberapa titik bisa mencapai sekitar 50 sentimeter,” katanya.

Dia menyebut retakan tanah yang muncul memiliki kedalaman yang cukup mengkhawatirkan, sementara pergeseran terjadi tidak merata di setiap rumah warga.