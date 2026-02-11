The Park Semarang Gelar Weekend Big Shopping 2026, Voucher Belanja hingga Rp1 Juta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - The Park Semarang kembali menghadirkan program belanja spesial bertajuk Weekend Big Shopping 2026 setelah sukses digelar pada tahun sebelumnya.

Program ini berlangsung setiap akhir pekan pada 14-15 Februari, 21-22 Februari, 28 Februari-1 Maret, serta 7-8 Maret 2026.

Melalui program tersebut, pengunjung berkesempatan mendapatkan voucher belanja dengan nominal hingga Rp1 juta. Skema voucher diberikan secara bertingkat sesuai total transaksi dan berlaku di seluruh tenant.

Untuk transaksi di tenant retail, pembelanjaan minimal Rp500 ribu akan mendapatkan voucher Rp100 ribu. Transaksi Rp1 juta memperoleh voucher Rp300 ribu, sedangkan belanja Rp3 juta berhak mendapatkan voucher Rp1 juta.

Sementara itu, untuk tenant perhiasan dan logam mulia, transaksi Rp2 juta mendapatkan voucher Rp100 ribu, transaksi Rp5 juta memperoleh voucher Rp300 ribu, dan transaksi Rp15 juta mendapatkan voucher Rp1 juta.

Seluruh transaksi berlaku kelipatan tanpa batas selama periode program. Pengunjung juga diperbolehkan menggabungkan beberapa struk dari berbagai tenant tanpa batas jumlah, selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Program ini hanya berlaku untuk pembayaran non-tunai, seperti QRIS, kartu debit dan kredit, dompet digital, hingga layanan paylater.

Penukaran voucher dapat dilakukan di meja Customer Service lantai Ground Floor, area lobi selatan dekat Starbucks, setiap Sabtu dan Minggu pukul 10.00–22.00 WIB dengan membawa struk belanja dan bukti transaksi asli.