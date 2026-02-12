Libur Imlek, KAI Daop 5 Purwokerto Siapkan 50.995 Kursi, Tiket Sudah Terjual 55 Persen

jateng.jpnn.com, PURWOKERTO - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto menyiapkan sebanyak 50.995 tempat duduk untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili pada 13-17 Februari 2026.

Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M As’ad Habibuddin mengatakan jumlah tersebut setara dengan rata-rata 10.199 kursi per hari guna mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat.

“Libur panjang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk perjalanan keluarga, wisata, maupun kunjungan ke luar kota. Kami memastikan kapasitas tempat duduk tersedia secara optimal agar kebutuhan pelanggan dapat terakomodasi dengan baik,” kata As’ad, Kamis (12/2).

Hingga Kamis (12/2) siang, tiket yang telah terjual mencapai 28.143 lembar atau sekitar 55 persen dari total kapasitas yang disediakan.

As’ad memperkirakan angka penjualan masih akan terus meningkat mendekati puncak arus liburan.

Menurutnya, tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api menunjukkan kepercayaan publik terhadap moda transportasi yang dinilai aman, nyaman, dan tepat waktu.

Dia mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan membeli tiket melalui kanal resmi, seperti aplikasi Access by KAI, laman kai.id, maupun mitra penjualan resmi lainnya agar terhindar dari kehabisan tiket.

Selain menambah kapasitas, KAI Daop 5 Purwokerto juga memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap operasi selama masa angkutan libur panjang.