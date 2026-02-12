Ketua KORMI Jateng Raih Doktor di UNNES, Tawarkan Strategi Pemassalan Olahraga yang Lebih Terukur

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ketua Umum KORMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia) Jawa Tengah Edi Purwanto meraih gelar doktor di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Dia berhasil menyelesaikan studi doktor (S3) Pendidikan Olahraga hanya dalam waktu 2 tahun 11 hari dengan raihan IPK sempurna 4,00 dan predikat Summa Cumlaude.

Pencapaian tersebut diumumkan dalam sidang terbuka promosi doktor yang digelar pada Rabu (11/2).

Dalam sidang itu, Edi mempertahankan disertasi berjudul Model Manajemen Pemassalan Olahraga Masyarakat Berbasis Festival pada Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Jawa Tengah.

Penelitian tersebut dilatarbelakangi kegelisahannya terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas dinilai belum optimal dalam pengelolaan olahraga masyarakat.

“Festival olahraga merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan partisipasi dan membudayakan aktivitas fisik di masyarakat,” ujar Edi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelenggaraan festival olahraga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi dan antusiasme warga.

Model manajemen yang disusunnya dinilai mampu menjadi daya tarik efektif untuk mendorong masyarakat kembali aktif bergerak secara massal.