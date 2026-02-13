Hadir di Semarang, BNI Lighthouse Dorong Ekosistem Bisnis Naik Kelas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Business Network International (BNI) Indonesia resmi meluncurkan BNI Lighthouse Semarang sebagai bagian dari penguatan jaringan strategis nasional.

Kehadiran chapter baru ini menegaskan komitmen organisasi dalam membangun ekosistem bisnis yang terkurasi, kolaboratif, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.

Peluncuran yang digelar di Semarang ini dinilai menjadi momentum penting dalam mendukung akselerasi ekonomi daerah.

BNI Lighthouse diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha terhadap kolaborasi, konektivitas, serta penguatan daya saing bisnis di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.

Secara makro, Jawa Tengah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi daerah berada di kisaran 5–5,3 persen.

Sektor industri pengolahan menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 34 persen terhadap total perekonomian daerah.

Daya tarik investasi juga diperkuat oleh keberadaan kawasan strategis seperti Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal.

Kedua kawasan tersebut menjadi magnet bagi investasi domestik maupun asing, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah dalam rantai pasok industri nasional.