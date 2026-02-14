Sambut Ramadan, Immoderma Bersih-bersih Masjid dan Bagikan Sembako di Banget Ayu Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Immoderma menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar aksi bersih-bersih Masjid Jami Baitul Mu’minin di Banget Ayu Wetan, Rabu (11/2).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sejak pagi, tim Immoderma bersama tim Ade Bhakti (Sekretaris Damkar Kota Semarang) dan sekitar 100 warga setempat bergotong royong membersihkan seluruh area masjid. Mulai dari ruang utama salat, tempat wudhu, hingga halaman, semuanya ditata agar lebih bersih dan nyaman menjelang pelaksanaan ibadah Ramadan.

Tak hanya itu, Immoderma juga menyalurkan paket sembako kepada warga sebagai bentuk dukungan menghadapi kebutuhan rumah tangga yang biasanya meningkat saat bulan puasa.

Suasana kebersamaan tampak terasa selama kegiatan berlangsung. Warga saling bekerja sama, berbincang hangat, dan menunjukkan semangat gotong royong yang kuat.

Salah satu warga mengaku bersyukur atas kegiatan tersebut.

“Masjid sekarang terasa lebih bersih dan nyaman. Sebentar lagi dipakai untuk tarawih, jadi kegiatan ini sangat membantu. Bantuan sembako juga sangat berarti bagi kami,” ujarnya.

Pengurus Masjid Jami Baitul Mu’minin juga mengapresiasi inisiatif tersebut.