Komisi Kejaksaan: Ketaatan Hukum Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

jateng.jpnn.com, BATANG - Komitmen penegakan hukum dinilai menjadi fondasi utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal itu ditegaskan Pujiyono Suwadi dalam forum diskusi hukum dan ekonomi bersama generasi muda di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Ketua Komisi Kejaksaan RI tersebut menilai kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum, baik yang tertulis maupun norma sosial yang hidup di masyarakat.

“Suatu negara akan maju jika hukum menjadi panglima dan ditaati. Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis,” kata Pujiyono saat kegiatan Ngobrol Bareng “Anak Muda di Mata Hukum & Ekonomi” di Aula Bupati Batang, Jumat (13/2).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Batang bersama Bank Jateng dan Solusi Indonesia, serta diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan karang taruna.

Pujiyono yang juga Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) menyebut visi Indonesia Emas 2045 selaras dengan arah pembangunan nasional yang didorong pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, pesimisme terhadap masa depan bangsa harus dilawan dengan penguatan budaya taat hukum, terutama di kalangan generasi muda.

“Indonesia akan baik-baik saja. Kitalah yang menjaganya. Caranya dengan taat hukum sehingga kita tahu hak dan kewajiban,” ujarnya.

Dia menjelaskan.generasi muda saat ini akan menjadi pemimpin pada momentum 2045. Karena itu, kesadaran hukum sejak dini menjadi investasi sosial jangka panjang.