980 PAUD di Jateng Diusulkan Direvitalisasi, Nawal Siap Kawal agar Tepat Sasaran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin menegaskan komitmennya mengawal program revitalisasi satuan PAUD guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.

Program dari Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut menargetkan revitalisasi 980 satuan PAUD di 980 desa di Jawa Tengah hingga tahun 2029.

Berdasarkan data per Januari 2026, usulan yang masuk terdiri atas 968 rehabilitasi ruang kelas baru (RKB), pembangunan lima unit sekolah baru (USB), serta revitalisasi tujuh Sekolah Satu Atap (Satap).

Nawal menegaskan pengawalan program menjadi kunci agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan terserap optimal.

“Tugas Bunda PAUD dan Pokja PAUD adalah bagaimana kita betul-betul mengawal usulan revitalisasi ini,” kata Nawal saat audiensi dengan Direktur PAUD Kemendikdasmen RI di Jakarta, Jumat (13/2).

Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, serta 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Koordinasi juga melibatkan Bunda dan Pokja PAUD daerah untuk memastikan kesiapan administrasi dan kondisi faktual di lapangan.

Menurut Nawal, pemetaan lokasi penerima bantuan penting dilakukan agar satuan PAUD yang diusulkan benar-benar memenuhi persyaratan sebelum proses verifikasi administrasi dan lapangan oleh Direktorat PAUD.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), terdaftar di Dapodik, menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, serta memiliki legalitas dan status lahan yang jelas.