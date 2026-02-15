Menuju Indonesia Emas 2045, Program MBG Disosialisasikan di Wonosobo

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach turun langsung ke Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, untuk melakukan sosialisasi sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut.

Kegiatan yang digelar pada Sabtu (15/2) itu merupakan bagian dari sosialisasi bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN).

Program MBG sendiri menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut, Nafa menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung pelaksanaan program di lapangan agar berjalan optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Saya akan mengawasi langsung program strategis nasional MBG ini sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh para penerima, khususnya di Kabupaten Wonosobo,” ujar Nafa.

Menurutnya, sosialisasi menjadi langkah awal penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi sejak usia dini.

Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan hidup sehat.