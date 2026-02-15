Manasik Umrah Akbar Ramadan Diikuti 2.000 Jemaah di Jakarta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 2.000 jemaah mengikuti kegiatan Manasik Umrah Akbar Ramadan di Royal Palm Hotel & Conference Center Cengkareng, Jakarta pada Minggu (15/2).

Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan spiritual dan teknis bagi jemaah yang akan melaksanakan ibadah umrah pada momentum bulan suci Ramadan.

Manasik tersebut diselenggarakan oleh Jannah Firdaus Tour dan Travel, biro perjalanan umrah yang berdiri sejak 2003.

Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, perusahaan ini telah memberangkatkan ribuan jemaah ke Tanah Suci, baik ke Makkah maupun Madinah dengan layanan pembimbingan ibadah dan fasilitas perjalanan.

Sejak pagi hari, jemaah memadati ballroom hotel dengan antusias. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mengikuti rangkaian manasik guna memahami tata cara pelaksanaan umrah sesuai syariat Islam.

Dalam kegiatan ini, jemaah mendapatkan pembekalan mulai dari niat umrah, tata cara ihram, pelaksanaan tawaf, sai, hingga tahalul.

Materi juga mencakup adab selama berada di Tanah Suci, kesiapan fisik dan mental, serta aspek teknis perjalanan, kesehatan, dan koordinasi rombongan.

Direktur Rahmat Syam Putra menyatakan manasik akbar menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan jemaah secara menyeluruh.