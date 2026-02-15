Duduk di Teras Rumah, Suami Legislator Jateng Jadi Target Penembakan

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Aksi penembakan meneror Amat Muzakhim (56), suami Nur Fatwah, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dugaan percobaan pembunuhan oleh orang tidak dikenal (OTK) ini terjadi di kediamannya di Dukuh Cap Gawen, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Sabtu (14/2) sekitar pukul 21.10 WIB.

Saat kejadian dirinya sedang duduk di teras rumah bersama sejumlah tamu. Dia baru pulang dari aktivitas di luar rumah sekitar pukul 20.30 WIB dan sempat menerima beberapa tamu, termasuk seorang kepala desa.

“Saya posisi duduk di teras, persis di depan rumah. Ada tamu juga, termasuk seorang kades. Anak-anak saya ada di dalam rumah sedang main gim,” ujarnya, Minggu (15/2).

Menurut Amat, pelaku diduga datang menggunakan sepeda motor. Pelaku mengenakan helm dan masker, lalu berhenti di depan rumah sebelum melepaskan tembakan ke arah teras.

“Orangnya langsung menengok sambil menembak. Tembakannya mengarah ke saya, tetapi meleset,” katanya.

Menurutnya, pelaku tidak turun dari sepeda motor. Ciri-ciri pelaku diperkirakan memiliki tinggi sekitar 170 sentimeter dengan postur tubuh sedang, serta mengendarai motor matik hitam dengan pelat nomor ditutup kantong plastik.

“Tembakannya satu kali, jaraknya kira-kira 10 meter. Keluar api, lalu orang tersebut langsung kabur,” ujar Amat.