JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Hampir Sepekan Pencarian, Korban Terseret Arus Banjir di Semarang Ditemukan Tewas

Hampir Sepekan Pencarian, Korban Terseret Arus Banjir di Semarang Ditemukan Tewas

Minggu, 15 Februari 2026 – 20:15 WIB
Hampir Sepekan Pencarian, Korban Terseret Arus Banjir di Semarang Ditemukan Tewas - JPNN.com Jateng
Proses evakuasi korban terseret arus Kali Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. FOTO: Humas SAR Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pencarian terhadap korban yang hilang terseret arus banjir di badan jalan Jembatan Kali Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah berakhir.

Korban bernama Nadia Eka Kurniawati (13) ditemukan meninggal dunia pada hari keenam operasi pencarian, Minggu (15/2) sekitar pukul 14.30 WIB.

Kasi Operasi Basarnas Semarang, Moel Wahyono, mengatakan korban ditemukan sekitar delapan kilometer dari lokasi awal kejadian. Saat ditemukan, posisi korban berada di pinggir aliran sungai.

Baca Juga:

“Ditemukan di darat, di pinggiran. Kondisinya tertutup ranting-ranting dan sampah,” ujar Moel.

Dia menjelaskan derasnya arus banjir saat kejadian menyebabkan korban terbawa cukup jauh dari titik awal. Saat peristiwa berlangsung, debit air sungai meningkat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mijen dan sekitarnya.

“Yang menemukan tim SAR gabungan bersama masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Setelah proses evakuasi selesai, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban terakhir, operasi pencarian resmi dihentikan.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (10/2) malam. Saat itu, ketiga korban melintas di jembatan yang menghubungkan jalan perkampungan. Volume air Kali Karangmalang meluap hingga menutupi badan jalan jembatan.

Korban terseret arus banjir di Kota Semarang ditemukan tewas setelah hampir sepekan pencarian.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang banjir tewas Basarnas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU