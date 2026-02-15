Hampir Sepekan Pencarian, Korban Terseret Arus Banjir di Semarang Ditemukan Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pencarian terhadap korban yang hilang terseret arus banjir di badan jalan Jembatan Kali Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah berakhir.

Korban bernama Nadia Eka Kurniawati (13) ditemukan meninggal dunia pada hari keenam operasi pencarian, Minggu (15/2) sekitar pukul 14.30 WIB.

Kasi Operasi Basarnas Semarang, Moel Wahyono, mengatakan korban ditemukan sekitar delapan kilometer dari lokasi awal kejadian. Saat ditemukan, posisi korban berada di pinggir aliran sungai.

“Ditemukan di darat, di pinggiran. Kondisinya tertutup ranting-ranting dan sampah,” ujar Moel.

Dia menjelaskan derasnya arus banjir saat kejadian menyebabkan korban terbawa cukup jauh dari titik awal. Saat peristiwa berlangsung, debit air sungai meningkat akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Mijen dan sekitarnya.

“Yang menemukan tim SAR gabungan bersama masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: 3 Orang Hanyut Terseret Banjir di Semarang

Setelah proses evakuasi selesai, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban terakhir, operasi pencarian resmi dihentikan.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (10/2) malam. Saat itu, ketiga korban melintas di jembatan yang menghubungkan jalan perkampungan. Volume air Kali Karangmalang meluap hingga menutupi badan jalan jembatan.