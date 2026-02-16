Banjir Grobogan, Perjalanan Kereta Api Lumpuh

JPNN.com

Senin, 16 Februari 2026 – 07:30 WIB
Kereta api terdampak banjir di Grobogan. FOTO: Humas KAI Daop 4 Semarang.

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Perjalanan Kereta Api Indonesia (KAI) lumpuh setelah banjir merendam rel di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin (16/2) per pukul 04.35 WIB.

Lokasi tepatnya dampak banjir tersebut berada di Jembatan 46 Km 21+9/0 antara Stasiun Tegowanu - Stasiun Brumbung dan Jembatan 59 km 27+9/0 antara Stasiun Gubug - Stasiun Tegowanu.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arief mengatakan jalur tersebut ditutup sementara karena genangan air telah menutupi rel.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang kereta api atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan perjalanan ini," kata Lugman.

Luqman menjelaskan penutupan sementara jalur ini demi keselamatan perjalanan kereta api.

Pihaknya akan terus memantau kondisi di lokasi dan akan memberikan pembaruan informasi terkait perkembangan penanganan banjir kepada masyarakat.

"Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI di 121 atau melalui aplikasi Access by KAI," ujarnya. (ink/jpnn)

Dampak dari banjir tersebut, KAI Daop 4 Semarang merubah pola operasi kereta api yang terdampak. Beberapa kereta api yang memutar lewat Brumbung - Gundih - Gambringan yaitu:

Perjalanan kereta api lumpuh setelah banjir yang melanda Kabupaten Grobogan.
