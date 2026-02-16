JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Peringatan Cuaca Kota Semarang, BMKG: Hujan Melanda 16 Kecamatan

Peringatan Cuaca Kota Semarang, BMKG: Hujan Melanda 16 Kecamatan

Senin, 16 Februari 2026 – 09:55 WIB
Peringatan Cuaca Kota Semarang, BMKG: Hujan Melanda 16 Kecamatan - JPNN.com Jateng
Ilustrasi seorang pejalan kaki mengenakan payung di saat hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini hujan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (16/2).

Dalam peringatan dini cuaca disebutkan bahwa hujan intensitas ringan hingga sedang akan disertai kilat atau petir dan angin kencang melanda 16 kecamatan di Ibu Kota Jawa Tengah itu.

"Pagi, siang hingga awal malam hujan ringan," kata Prakirawan Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa.

Baca Juga:

Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem. Kondisi tersebut diperkirakan sampai menjelang malam.

"Angin dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 26-32 derajat celsius dan kelembapan udara berkisar 60-90 persen," ujarnya.

Dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, puting beliung, pohon tumbang, dan jalan licin.

Baca Juga:

Termasuk, masyarakat diminta menjauhi bantaran sungai, tubuh air atau wilayah rawan banjir, serta lereng yang rawan longsor.

Hujan ringan diprediksi melanda 16 kecamatan di Kota Semarang, yaitu Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen, Semarang Barat, Ngaliyan, dan Tugu. (ink/jpnn)

BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca yang akan melanda 16 kecamatan di Kota Semarang.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   bmkg Jawa Tengah semarang hujan februari

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU