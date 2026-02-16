Peringatan Cuaca Kota Semarang, BMKG: Hujan Melanda 16 Kecamatan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini hujan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (16/2).

Dalam peringatan dini cuaca disebutkan bahwa hujan intensitas ringan hingga sedang akan disertai kilat atau petir dan angin kencang melanda 16 kecamatan di Ibu Kota Jawa Tengah itu.

"Pagi, siang hingga awal malam hujan ringan," kata Prakirawan Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa.

Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem. Kondisi tersebut diperkirakan sampai menjelang malam.

"Angin dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 26-32 derajat celsius dan kelembapan udara berkisar 60-90 persen," ujarnya.

Dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, puting beliung, pohon tumbang, dan jalan licin.

Termasuk, masyarakat diminta menjauhi bantaran sungai, tubuh air atau wilayah rawan banjir, serta lereng yang rawan longsor.

Hujan ringan diprediksi melanda 16 kecamatan di Kota Semarang, yaitu Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen, Semarang Barat, Ngaliyan, dan Tugu. (ink/jpnn)