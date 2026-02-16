Banjir Lumpuhkan Jalur Pantura Semarang, Kemacetan Mengular 15 Km

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir melumpuhkan arus lalu lintas Jalur Pantura penghubung Kota Semarang dengan wilayah Kabupaten Demak, Senin (16/2). Genangan air membuat kemacetan mengular 15 kilometer.

Kemacetan parah di Jalur Pantura KM 7 yang berada di wilayah Kecamatan Genuk ini dipicu luapan air dari Kali Babon setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu dan sekitarnya.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan genangan air menyebabkan antrean panjang kendaraan dari dua arah.

“Kemacetan dari arah Semarang mencapai sekitar 2 kilometer, sedangkan dari arah Demak mencapai sekitar 15 kilometer,” ujarnya kepada JPNN.com, Senin (16/2).

Kompol Rismanto menjelaskan kedalaman air berkisar 20 hingga 30 sentimeter. Kondisi tersebut membuat kendaraan roda dua dan mobil kecil kesulitan melintas dan memperlambat arus kendaraan besar yang mendominasi jalur tersebut.

Kini, pihaknya melakukan langkah darurat untuk mempercepat surutnya genangan dengan membongkar median jalan.

“Median jalan kami bongkar supaya air bisa mengalir ke sisi utara untuk mengurangi genangan di sisi selatan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengatur arus lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan. Polsek Genuk berkoordinasi dengan Satlantas Polres Demak untuk melakukan rekayasa arus kendaraan.