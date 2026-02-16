Tanggul Sungai Tuntang Jebol, Jalur Semarang-Purwodadi Lumpuh Total

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tanggul Sungai Tuntang jebol dan menyebabkan banjir yang melumpuhkan akses Jalan Raya Semarang-Purwodadi di wilayah Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng) pada Senin (16/2) sore.

Peristiwa jebolnya tanggul terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Titik kerusakan tak jauh dari lokasi yang sama seperti kejadian pada tahun sebelumnya, yakni Selasa (21/1/2025). Saat itu juga menyebabkan jalan provinsi itu tak dapat dilalui.

“Kejadian sekitar pukul 15.00 WIB. Lokasi sama seperti tahun kemarin,” kata Sekretaris Desa Tinanding Baku Sujarwo kepada JPNN.com.

Tanggul yang jebol berada di Dusun Dempel, Desa Pilang Wetan dan Desa Kebonagung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.

Jalur provinsi yang lumpuh itu merupakan pembatas wilayah antara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak.

Titik ini tak jauh dari Api Abadi Mrapen.

Akibat jebolnya tanggul, banjir melanda permukiman warga dan merendam area persawahan.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 277 rumah warga dengan total 838 jiwa terdampak banjir. Selain itu, sekitar 30 hektare lahan persawahan juga ikut terendam.