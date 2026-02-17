Jalan Semarang-Purwodadi Putus Total Dihantam Banjir

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Jalan Provinsi Semarang-Godong di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah putus total setelah terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang.

Jalan provinsi yang tak dapat dilalui itu merupakan pembatas antara Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan kerusakan jalan cukup parah.

“Jalan provinsi Semarang-Godong putus sekitar 50 meter. Kondisinya hilang, beton mengelupas dan terbawa arus. Tanggul yang jebol juga kurang lebih sepanjang 50 meter, sehingga aliran air langsung menghantam jalan,” ujarnya kepada JPNN.com, Selasa (17/2).

Kerusakan jalan terjadi setelah tanggul sungai lebih dulu jebol dan aliran air langsung menghantam badan jalan. Akibatnya, akses jalur tengah tersebut untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan.

Pihaknya baru saja mendapat arahan langkah penanganan darurat seusai meninjau lokasi bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Menurutnya, penanganan akan dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana yang akan fokus pada perbaikan tanggul, sedangkan pemerintah provinsi akan menangani perbaikan jalan.

“Teman-teman dari BPWS Pemali Juana akan menyelesaikan tanggulnya. Kami akan menangani ruas jalan provinsi karena jalur ini sangat vital untuk mobilitas orang dan distribusi barang,” katanya.