Tanggul Sungai Tuntang Jebol, Jalur Kebonagung–Gubug Putus, Akses ke Semarang Dialihkan Melalui Pantura

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Akses jalan Kebonagung–Gubug di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terputus setelah tanggul Sungai Tuntang jebol dan menggerus badan jalan, Selasa (17/2) dini hari.

Jalur yang menjadi penghubung utama Demak menuju Semarang itu kini ditutup total demi keselamatan pengguna jalan.

Kapolres Demak AKBP Arrizal Samelino Gandasaputra mengatakan penutupan dilakukan karena kondisi jalan tidak lagi memungkinkan untuk dilalui kendaraan.

“Untuk sementara akses dari Demak ke Semarang melalui jalur Kebonagung–Gubug ditutup. Arus lalu lintas kami alihkan melalui jalur Pantura,” kata Arrizal saat mendampingi Bupati Demak Eisti’anah meninjau lokasi di Desa Kebonagung.

Dia menjelaskan proses penanganan darurat masih berlangsung. Sejumlah pihak terlibat dalam upaya percepatan perbaikan, mulai dari TNI, Polri, BPBD hingga pemerintah desa setempat.

Menurut Arrizal, petugas bekerja siang dan malam untuk mengamankan lokasi serta mengantisipasi potensi bahaya susulan. Warga juga diminta tidak mendekati area jalan yang terputus karena sebelumnya arus air mengalir sangat deras.

“Kami imbau masyarakat saling mengingatkan, terutama agar anak-anak tidak bermain di sekitar lokasi karena sangat berbahaya,” ujarnya.

Kepala Desa Kebonagung Turyadi mengungkapkan tanggul jebol terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dengan panjang kerusakan mencapai 25 meter. Akibatnya, badan jalan beton yang merupakan jalan provinsi ikut tergerus sepanjang kurang lebih 20 meter dan tidak bisa dilalui kendaraan.