Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Pati, DPR RI Minta Masyarakat Ikut Sukseskan MBG

jateng.jpnn.com, PATI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong agar benar-benar dipahami dan dikawal masyarakat. Sosialisasi program prioritas nasional itu digelar di Lapangan Voli Desa Serut Sadang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Minggu (15/2).

Kegiatan yang dimulai sejak pagi tersebut menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto sebagai pembicara utama. Hadir pula Kepala KPPG Bandung Ramzi, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Plt Camat Winong Alfonsus Riko Rinaldi, tokoh agama, serta ratusan warga setempat.

Dalam pemaparannya, Edy menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Menurutnya, persoalan gizi bukan sekadar urusan makanan, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Program ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan, motivasi belajar anak, serta mencegah stunting dan angka putus sekolah,” kata Edy.

Ia menjelaskan, MBG menjadi bagian dari prioritas nasional yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di berbagai daerah.

Selain dampak kesehatan dan pendidikan, Edy menilai program tersebut juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan, distribusi, hingga pengolahan makanan diharapkan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat setempat.

“Perputaran ekonomi daerah bisa tumbuh. Ini bukan hanya program sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.