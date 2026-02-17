Hasil Sidang Isbat: 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Keputusan tersebut diambil setelah Sidang Isbat yang digelar di Jakarta, Selasa (17/2).

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan dilakukan berdasarkan hasil pemaparan data astronomi dan laporan pemantauan hilal dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Hasil Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers.

Dengan keputusan tersebut, umat Islam di Indonesia sudah dapat melaksanakan Salat Tarawih pada Rabu (18/2) malam.

Penetapan pemerintah kali ini berbeda dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan awal Ramadhan lebih dahulu, yakni Rabu (18/2). Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah.

Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag Cecep Nurwendaya menjelaskan hasil perhitungan menunjukkan posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah kriteria visibilitas MABIMS.

Tinggi hilal tercatat berkisar antara minus 2 derajat hingga minus 0 derajat, dengan elongasi antara 0,5 derajat sampai 1,9 derajat. Sementara standar MABIMS mensyaratkan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.