Persib Bandung Butuh Keajaiban

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dihadapkan pada misi berat saat menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (18/2).

Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya akan tampil habis-habisan demi membalikkan keadaan, meski Maung Bandung datang dengan modal kekalahan telak 0-3 pada leg pertama.

Menurut Hodak, hasil buruk sebelumnya terjadi karena terlalu banyak kesalahan yang dilakukan pemain, baik secara individu maupun kolektif.

“Pertandingan pertama, kami membuat terlalu banyak kesalahan. Itu salah satu laga ketika semuanya berjalan tidak benar. Saya yakin besok akan lebih baik,” ujar pelatih asal Kroasia.

Hodak mengakui mengejar defisit tiga gol bukan perkara mudah. Namun, dia menegaskan sepak bola selalu menghadirkan kemungkinan tak terduga.

“Skor 3-0 memang sulit untuk dibalik. Namun, dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu. Semuanya mungkin. Kami akan keluar dan mencoba yang terbaik, dan saya berharap mendapatkan hasil positif,” katanya.

Selain kesiapan teknis, Hodak menaruh harapan besar pada dukungan Bobotoh.

Atmosfer penuh di GBLA diyakini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain sekaligus memberi tekanan kepada tim tamu.