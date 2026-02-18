Jalan Semarang-Purwodadi Putus Total, Simak Jalur Alternatifnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rekayasa arus lalu lintas diterapkan setelah akses Jalan Semarang-Purwodadi di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tidak dapat dilalui kendaraan akibat badan jalan putus karena tanggul Sungai Tuntang jebol.

Kasat Lantas Polres Grobogan Kumala Enggar Anjarani menjelaskan lokasi terdampak banjir saat ini sama sekali tidak bisa dilintasi kendaraan. Aspal dan beton jalan di jalur tersebut hancur sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

“Untuk saat ini Jalan Semarang-Purwodadi di titik Desa Tinanding mengalami kerusakan yang mengakibatkan jalur putus total dan tidak bisa dilalui,” ujar AKP Kumala, Rabu (18/2).

Pengendara sepeda motor dan mobil yang akan menuju Kota Semarang diarahkan melalui jalur alternatif Penawangan - Wolo - Truko - Genggang - Kemiri - Gubug. Rute tersebut juga berlaku untuk arah sebaliknya.

Khusus kendaraan berat dari arah Semarang menuju Purwodadi maupun sebaliknya dialihkan melalui jalur Demak - Dempet - Godong.

Hingga saat ini, petugas Satlantas Polres Grobogan masih bersiaga di lokasi untuk mengarahkan kendaraan melalui jalur alternatif yang telah disiapkan.

“Kami mohon maaf apabila perjalanan masyarakat terganggu akibat pengalihan arus ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Artanto mengatakan personel kepolisian telah disiagakan di sejumlah titik krusial guna membantu mengarahkan arus lalu lintas.