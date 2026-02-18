Angin Kencang Terjang Semarang, 41 Pohon Tumbang, Satu Pengendara Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hujan disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (18/2) sekitar pukul 11.00. Dalam insiden ini, satu orang dinyatakan meninggal dunia tertimpa pohon.

Lokasi tewasnya pengendara sepeda motor tersebut berada di Jalan Bendungan Raya, Barusari, Kota Semarang, sekitar Banjir Kanal Barat (BKB).

Korban bernama Wulan Dewi Ramadhian (34), warga Rejosari, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Saat itu, korban yang mengemudikan sepeda motor memboncengkan dua orang, satu di antaranya masih berusia 3 tahun.

"Korban meninggal dunia di lokasi," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto kepada JPNN.com, Rabu (18/2).

Selanjutnya korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Kota Semarang.

Insiden yang menewaskan pengendara sepeda motor itu merupakan satu dari 41 kejadian pohon tumbang di Kota Semarang.

Endro mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati karena cuaca buruk yang berpotensi bencana hidrometeorologi diperkirakan akan terjadi hingga akhir Februari ini.

"Banjir, tanah longsor, dan angin kencang sebagai ancaman utama karena cuaca ekstrem diperkirakan masih akan berlangsung sampai akhir Februari 2026," kata Endro. (ink/jpnn)