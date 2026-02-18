Jalan Semarang-Purwodadi Ditargetkan Bisa Dilalui Sebelum Lebaran

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) memastikan percepatan perbaikan Jalan Semarang-Purwodadi yang terputus akibat tanggul Sungai Tuntang jebol di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan bahwa saat ini proses pemulihan masih terus berlangsung, meliputi penutupan tanggul yang jebol menggunakan alat berat serta normalisasi saluran Sungai Tuntang.

“Penutupan tanggul masih kami lakukan secara bertahap. Setelah tahap ini selesai akan dilanjutkan dengan perbaikan badan jalan yang terputus oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, red),” ujarnya, Rabu (18/2).

Berdasarkan hasil koordinasi di lapangan, proses perbaikan diperkirakan memakan waktu sekitar satu pekan.

“Kami berharap jalur ini sudah kembali normal dan dapat dilalui kendaraan sebelum Lebaran, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tidak terganggu,” ujarnya.

Kini, pihak kepolisian telah merekayasa dan mengalihkan arus kendaraan, mengingat kondisi jalan di lokasi terdampak putus total dan tidak memungkinkan dilalui kendaraan.

Kendaraan besar, khususnya truk sumbu tiga ke atas dari arah Semarang menuju Grobogan, diarahkan melalui jalur Demak-Dempet. Sementara itu, untuk kendaraan kecil seperti mobil pribadi dan sepeda motor, diarahkan melalui Gubug-Kemiri-Jeketro-Truko-Wolo-Penawangan, dan arah sebaliknya.

“Petugas kami siap memberikan informasi kepada pengemudi terkait jalur yang bisa dilalui sesuai jenis kendaraan. Langkah ini penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, khususnya distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat,” katanya.