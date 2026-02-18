Nafa Urbach Sosialisasikan Program MBG di Magelang, Siap Kawal Generasi Emas 2045

jateng.jpnn.com, KABUPATEN MAGELANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan di daerah. Kali ini, kegiatan digelar di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach pada Senin (16/2).

Dalam kegiatan bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional itu, Nafa menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program strategis tersebut demi meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan gerakan bersama untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak.

“Program ini harus terus kita dukung demi melahirkan generasi Indonesia Emas pada 2045,” ujar Nafa saat sosialisasi di Mertoyudan.

Politikus yang juga dikenal sebagai figur publik itu menegaskan akan mengawal sekaligus mengawasi pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Magelang.

Dia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, mitra kerja, dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

“Program ini harus berjalan dengan baik agar segera bisa dinikmati oleh para penerima manfaat,” tegasnya.

Tak hanya berdampak pada kesehatan, Nafa juga menyoroti potensi ekonomi dari pelaksanaan MBG. Dia berharap masyarakat dapat dilibatkan, terutama dalam operasional dapur penyedia makanan bergizi.