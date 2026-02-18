Presiden Prabowo Digugat Warga Kedung Ombo Soal Gelar Pahlawan Soeharto

jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Warga terdampak pembangunan Waduk Kedung Ombo menggugat Presiden RI Prabowo Subianto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan itu dipicu keberatan atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto, sementara persoalan ganti rugi lahan warga belum pernah diselesaikan hingga kini.

Gugatan diajukan oleh Bejo (58), warga terdampak pembangunan Waduk Kedung Ombo yang berlokasi di Kedungpring, Desa Kedungrejo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dia bersama 34 warga lain sebelumnya memenangkan gugatan ganti rugi hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), tetapi pembayaran disebut belum diterima sepenuhnya.

Bejo, yang saat ini masih bekerja sebagai petani, mengajukan gugatan ke PTUN karena menilai persoalan ganti rugi lahan warga terdampak pembangunan waduk pada era pemerintahan Soeharto belum tuntas.

“Masalahnya, sampai sekarang ganti rugi Waduk Kedung Ombo belum selesai. Saya sudah percayakan semuanya ke kuasa hukum dalam mengajukan gugatan ke PTUN,” ujar Bejo, Rabu (18/2).

Bejo dan puluhan warga lainnya telah memperjuangkan ganti rugi sejak awal 1990-an. Pada 1991, MA memutuskan nilai ganti rugi sebesar Rp50.000 per meter untuk 34 warga terdampak, terdiri atas 20 pemilik tanah dan 14 pemilik bangunan. Namun, menurut Bejo, pembayaran tersebut belum direalisasikan secara penuh hingga saat ini.

Dia mengaku sebagai ahli waris yang memiliki tanah dan bangunan terdampak pembangunan waduk, tetapi haknya belum dipenuhi.