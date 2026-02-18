MBG Disosialisasikan di Rembang, Edy Wuryanto Dorong Daerah Mandiri Bahan Baku

jateng.jpnn.com, REMBANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat di daerah. Kali ini, sosialisasi digelar di Gedung KUD Mina Rahayu, Desa Karangharjo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Selasa (17/2).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Kasubbag TU KPPG Semarang Bagus Anindito, Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan, Camat Kragan Nasaton Rofiq, serta tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Edy Wuryanto menyatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan keterbatasan akses gizi yang masih dihadapi sebagian masyarakat.

Namun, Edy menegaskan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif daerah, khususnya dalam memastikan ketersediaan bahan baku.

“Program ini membutuhkan banyak pihak untuk berperan. Para camat di Rembang diharapkan aktif dan kreatif mengajak masyarakat menjadi peternak ayam, penghasil telur, maupun pembudidaya ikan untuk mendukung kebutuhan bahan baku,” ujarnya.

Dia juga meminta dukungan DPRD Rembang untuk mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) yang melindungi pelaku UMKM, peternak, dan nelayan agar manfaat ekonomi dari Program MBG bisa dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

Edy mengingatkan, dengan semakin banyaknya dapur MBG yang beroperasi, Rembang jangan sampai justru kekurangan bahan baku dan bergantung pada pasokan dari luar daerah.