Tragis! Dua Remaja 15 Tahun Tenggelam di Sungai Ngambleg Grobogan

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Dua remaja berusia 15 tahun dilaporkan tenggelam di Sungai Dukuh Ngambleg, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Rabu (18/2/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Kedua korban diketahui bernama Levi Hengki Kurniawan dan Adi Aryaguna.

Informasi awal kejadian diterima dari warga yang menyaksikan peristiwa tersebut. Laporan kemudian diteruskan ke perangkat desa dan dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Semarang melalui Pos SAR Jepara sekitar pukul 18.00 WIB.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono menyebut satu tim penyelamat dari Pos SAR Jepara diberangkatkan ke lokasi pada pukul 18.10 WIB untuk melakukan operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan terhadap korban yang merupakan warga setempat.

“Kami menerima informasi adanya dua remaja hanyut di Sungai Dukuh Ngambleg dan langsung mengirimkan tim dari Pos SAR Jepara untuk melakukan pencarian,” ujar Budiono, Kamis (19/2).

Berdasarkan keterangan di lapangan, kedua korban diduga sedang bermain dan mandi di pinggir sungai yang debitnya sedang meluap itu.

Saat asyik bermain, salah satu korban terpeleset dan terbawa arus. Korban lainnya berusaha menolong, tetapi justru ikut terseret arus deras. Karena keduanya tidak dapat berenang, mereka akhirnya tenggelam.

Saat kejadian, kondisi cuaca dilaporkan gerimis dengan arus sungai cukup kencang dan debit air meningkat akibat hujan yang melanda sejumlah titik di Kabupaten Grobogan.

Kedalaman sungai di area pinggiran lokasi diperkirakan mencapai sekitar dua meter. Kondisi tersebut membuat korban dengan cepat terseret arus.